Superlega, la Uefa fa sapere che il Tribunale di Madrid conta zero: le sanzioni ai club restano (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Tribunale di Madrid conta poco o niente. Lo fa sapere la Uefa che non ritira alcuna sanzione nei confronti di Madrid Barcellona e Juventus i tre club che non hanno annunciato alcun passo indietro per quel che concerne il progetto Superlega. La Uefa – come riporta Calcio e finanza – è fiduciosa di portare la sfida legale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il giudice di Madrid – non si capisce a quale titolo – venerdì ha emesso un’ordinanza in cui stabilisce che la Uefa dovrà annullare le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildipoco o niente. Lo falache non ritira alcuna sanzione nei confronti diBarcellona e Juventus i treche non hanno annunciato alcun passo indietro per quel che concerne il progetto. La– come riporta Calcio e finanza – è fiduciosa di portare la sfida legale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il giudice di– non si capisce a quale titolo – venerdì ha emesso un’ordinanza in cui stabilisce che ladovrà annullare le ...

