Supercoppa di Francia | il Lille si conferma la bestia nera del PSG

(Di lunedì 2 agosto 2021) Un conto in sospeso che, con costanza, aumenta sempre più per Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain. Dopo aver soffiato ai parigini la vittoria della Ligue 1 durante la scorsa stagione, il camaleontico club transalpino regala un’altra notte negativa al mister argentino arrivato per sostituire un Thomas Tuchel che, a distanza di qualche mese, avrebbe alzato la Champions League con il suo nuovo Chelsea. Ladiva alche ha mostrato, nonostante sia cambiato moltissimo negli interpreti dallo scorso campionato, un carattere indomabile. I mastini francesi hanno azzannato, nuovamente, i rivali: un solo, ...

SkySport : ULTIM'ORA FRANCIA, IL LILLE VINCE LA SUPERCOPPA BATTUTO IL PARIS 1-0 (45' XEKA) #SkyLigue1 #SkySport #LillePsg - DiMarzio : Il @losclive vince la Supercoppa di Francia: battuto in finale il @PSG_inside #LillePsg - SkySport : Il #Lille vince la Supercoppa di Francia: decide un gran gol di Xeka. #PSG ko #SkyLigue1 #SkySport #LillePsg - EnzoDandy : RT @SkySport: ULTIM'ORA FRANCIA, IL LILLE VINCE LA SUPERCOPPA BATTUTO IL PARIS 1-0 (45' XEKA) #SkyLigue1 #SkySport #LillePsg - MistralDiamante : vince la supercoppa di francia davanti allo squadrone fantacalcio(psg) non al completo! Allez les dogues!… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Francia

Mauricio Pochettino analizza la sconfitta contro il Lille nella Supercoppa di Francia: ecco le dichiarazioni del tecnico Mauricio Pochettino, ai microfoni di Amazon, ha parlato della sconfitta in Supercoppa contro il Lille. "Sono deluso perché abbiamo ...Il tecnico argentino ha uno score di sconfitte che nessun altro allenatore aveva mai avuto alla guida dei francesi ...Il PSG ha perso la sua prima ufficiale della stagione 2021/2022 nella Supercoppa di Francia contro il Lille. La squadra di Pochettino, forte di un mercato a dir poco galattico, non è riuscita a superare ...