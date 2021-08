Superbonus 110% vale anche per la sostituzione degli infissi: in quali casi (Di lunedì 2 agosto 2021) Via libera al Superbonus 110% per la sostituzione degli infissi, anche con posizione e dimensioni diverse, ma a patto che non si tratti di una nuova installazione e che la superficie totale sia uguale o minore alla precedente. Inoltre, siccome si parla di lavori trainati, è necessario rispettare una serie di requisiti. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 524 del 30 luglio 2021. Superbonus 110%, in quali casi possono essere detratti infissi e serramenti Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) Via libera alper lacon posizione e dimensioni diverse, ma a patto che non si tratti di una nuova installazione e che la superficie totale sia uguale o minore alla precedente. Inoltre, siccome si parla di lavori trainati, è necessario rispettare una serie di requisiti. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 524 del 30 luglio 2021., inpossono essere detrattie serramenti Il ...

