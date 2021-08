“Subito ius soli sportivo”: Malagò usa Jacobs per le sparate immigrazioniste (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago — «Lo ius soli sportivo? Non riconoscerlo è folle». L’Italia non ha ancora finito di festeggiare l’oro olimpico di Marcell Jacobs, ma il presidente del Coni Giovanni Malagò non perde nemmeno un secondo per mettere il cappello immigrazionista sull’incredibile risultato conseguito ieri dall’atleta di Desenzano. Malagò e lo ius soli sportivo. Che c’è già Malagò assicura che non vuole occuparsi di politica, ma di fatto lo ius soli è argomento politico. «Sono anni che c’è una formidabile polemica attorno al tema dello ius ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago — «Lo ius? Non riconoscerlo è folle». L’Italia non ha ancora finito di festeggiare l’oro olimpico di Marcell, ma il presidente del Coni Giovanninon perde nemmeno un secondo per mettere il cappello immigrazionista sull’incredibile risultato conseguito ieri dall’atleta di Desenzano.e lo ius. Che c’è giàassicura che non vuole occuparsi di politica, ma di fatto lo iusè argomento politico. «Sono anni che c’è una formidabile polemica attorno al tema dello ius ...

