Studente carbonizzato | la procura di Pisa indaga per istigazione al suicidio | al setaccio pc e smartphone Domani l’autopsia

Francesco Pantaleo, lo Studente universitario di 23 anni di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa il 25 luglio scorso, potrebbe essere stato istigato al suicidio. Questa l'ipotesi formulata dalla procura di Pisa che indaga sulla morte del giovane. Oltre all'autopsia di Domani, che sarà certamente utile per fare luce sulle circostanze in cui è morto lo Studente, gli inquirenti stanno passando al setaccio anche i dispositivi elettronici del ragazzo.

