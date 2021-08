Strage di Bologna: quell’ombra lunga del ’45 che arriva fino a oggi (Di lunedì 2 agosto 2021) In occasione del 41esimo anniversario della Strage di Bologna, riproponiamo questo editoriale di Adriano Scianca, pubblicato originariamente il 2 agosto 2017. IPN Roma, 2 ago – Essere al centro del Mediterraneo può essere una benedizione o una maledizione. Al crocevia di diversi popoli, di diverse culture, di diverse sfere di influenza geopolitiche ci si può affermare come elemento d’ordine di tutto ciò, oppure subirle tutte. Sfortunatamente, quest’ultimo è il caso dell’Italia. I 37 anni dalla Strage di Bologna ce lo ricordano. Una mattanza alla cui matrice fascista non crede più nessuno, tranne i bolognesi che, in questo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) In occasione del 41esimo anniversario delladi, riproponiamo questo editoriale di Adriano Scianca, pubblicato originariamente il 2 agosto 2017. IPN Roma, 2 ago – Essere al centro del Mediterraneo può essere una benedizione o una maledizione. Al crocevia di diversi popoli, di diverse culture, di diverse sfere di influenza geopolitiche ci si può affermare come elemento d’ordine di tutto ciò, oppure subirle tutte. Sfortunatamente, quest’ultimo è il caso dell’Italia. I 37 anni dalladice lo ricordano. Una mattanza alla cui matrice fascista non crede più nessuno, tranne i bolognesi che, in questo ...

Advertising

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - infoitinterno : La strage di Bologna non fu fascista: è ora di togliere quella targa - infoitinterno : Strage di Bologna, le lacrime di Merola: 'Onorata la medaglia d'oro al valore civile' -