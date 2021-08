Strage di Bologna, le parole dell’ex moglie di Paolo Bellini segnano un punto di non ritorno (Di lunedì 2 agosto 2021) di Giovanni Vignali* L’alibi familiare che ha protetto per oltre 40 anni Paolo Bellini dall’accusa di aver partecipato alla Strage alla stazione di Bologna è crollato, pochi giorni fa, quando l’ex moglie – Maurizia Bonini – ha preso la parola in aula, interrogata dalla Procura generale. “E’ lui. Forse ha i capelli un po’ indietro ma la parte bassa del viso, la fossetta… Lo riconosco ancora meglio nell’immagine trasmessa dal telegiornale” ha ripetuto perentoria la donna, davanti ai fotogrammi estrapolati da un video amatoriale girato il 2 agosto 1980 da un turista, di passaggio per caso sui binari del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) di Giovanni Vignali* L’alibi familiare che ha protetto per oltre 40 annidall’accusa di aver partecipato allaalla stazione diè crollato, pochi giorni fa, quando l’ex– Maurizia Bonini – ha preso la parola in aula, interrogata dalla Procura generale. “E’ lui. Forse ha i capelli un po’ indietro ma la parte bassa del viso, la fossetta… Lo riconosco ancora meglio nell’immagine trasmessa dal telegiornale” ha ripetuto perentoria la donna, davanti ai fotogrammi estrapolati da un video amatoriale girato il 2 agosto 1980 da un turista, di passaggio per caso sui binari del ...

