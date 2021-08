Strage di Bologna, in ricordo delle vittime del 2 agosto 1980 (Di lunedì 2 agosto 2021) Alle 10.25 del 2 agosto quarantuno anni fa 23 kg di esplosivo contenuti in una valigia abbandonata nella sala d’aspetto della seconda classe nella stazione di Bologna esplosero provocando 85 morti. 76 italiani e 9 stranieri. Vista la centralità dello snodo ferroviario emiliano, molte persone in arrivo o in partenza affollavano la zona della stazione. Fu una Strage. I terroristi scelsero per l’epoca una combinazione di tritolo e nitroglicerina, per provocare più danni possibili. 200 feriti, molti gravemente mutilati e crollò l’intera ala Ovest dell’edificio. L’onda d’urto e detriti investirono il treno in sosta al primo binario diretto a ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 2 agosto 2021) Alle 10.25 del 2quarantuno anni fa 23 kg di esplosivo contenuti in una valigia abbandonata nella sala d’aspetto della seconda classe nella stazione diesplosero provocando 85 morti. 76 italiani e 9 stranieri. Vista la centralità dello snodo ferroviario emiliano, molte persone in arrivo o in partenza affollavano la zona della stazione. Fu una. I terroristi scelsero per l’epoca una combinazione di tritolo e nitroglicerina, per provocare più danni possibili. 200 feriti, molti gravemente mutilati e crollò l’intera ala Ovest dell’edificio. L’onda d’urto e detriti investirono il treno in sosta al primo binario diretto a ...

