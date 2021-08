Strage di Bologna, Cartabia: la nube si sta pian piano diradando (Di lunedì 2 agosto 2021) "Quarantuno anni dopo quel 2 agosto 1980, la polvere che rivestiva i corpi martoriati di chi si trovava in stazione; quella polvere, che avvolse Bologna come in un unica nube soffocante e che troppo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) "Quarantuno anni dopo quel 2 agosto 1980, la polvere che rivestiva i corpi martoriati di chi si trovava in stazione; quella polvere, che avvolsecome in un unicasoffocante e che troppo a ...

Advertising

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - barzuoli : RT @dan_grossi: Comunque oggi non è l'anniversario della strage di Bologna. E' l'anniversario della strage fascista di Bologna. - gerria63 : RT @dan_grossi: Comunque oggi non è l'anniversario della strage di Bologna. E' l'anniversario della strage fascista di Bologna. -