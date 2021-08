Strage Bologna, Cartabia: “Accertare le responsabilità” (Di lunedì 2 agosto 2021) “La scelta di essere qui oggi accanto a ciascuno di voi, non solo a titolo personale ma in rappresentanza di tutto il governo, è per non disperdere il silenzio indelebile di chi ha patito quella Strage”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a Bologna per il 41° anniversario della Strage del 2 agosto. “Non può esserci giustizia senza accertamento pieno della verità”. Presente al corteo anche l’ex premier Giuseppe Conte. cin/mgg/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) “La scelta di essere qui oggi accanto a ciascuno di voi, non solo a titolo personale ma in rappresentanza di tutto il governo, è per non disperdere il silenzio indelebile di chi ha patito quella”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta, aper il 41° anniversario delladel 2 agosto. “Non può esserci giustizia senza accertamento pieno della verità”. Presente al corteo anche l’ex premier Giuseppe Conte. cin/mgg/gtr su Il Corriere della Città.

