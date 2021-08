Strage Bologna | Bellanova | “Perseguire ancora piena verità e giustizia”

(Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA – “Sono passati 41 anni dalla devastante esplosione nella sala d’aspetto della stazione di, che, il 2 agosto 1980, provocò 85 vittime e oltre 200 feriti. Una delle stragi simbolo degli anni di piombo, a cui l’Italia, i cittadini, le istituzioni seppero reagire con coraggio, senza mai perdere di vista i principi democratici posti a fondamento della nostra Repubblica. Nel ricordo delle vittime, ribadiamo l’impegno di tutti noi a, e a lottare contro ogni estremismo, per riaffermare ogni giorno i nostri valori democratici e di ...

Il premier ha siglato oggi una Direttiva apposita. L'iniziativa potrà rivelarsi utile ai fini della ricostruzione di vicende drammatiche che hanno caratterizzato la recente storia del nostro Paese