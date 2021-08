Strage Bologna, Azzolina: “Una ferita che resterà aperta finché non sarà fatta piena luce” (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA – “Una ferita che resterà aperta finché non sarà fatta piena luce e trovata la verità. Nel giorno dell’anniversario dell’attentato stragista di Bologna, un pensiero di vicinanza a tutte le famiglie delle vittime”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina (foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA – “Unachenone trovata la verità. Nel giorno dell’anniversario dell’attentato stragista di, un pensiero di vicinanza a tutte le famiglie delle vittime”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, l’ex ministra dell’istruzione Lucia(foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - StefanoCer969 : RT @GiorgiaMeloni: A oltre 40 anni dalla strage di Bologna, tra ombre e depistaggi, continuiamo a ricordare tutte le vittime e a chiedere v… - KVic01 : RT @catlatorre: Ripetiamolo, per chi ancora oggi fatica a dirlo: quella di Bologna, il #2agosto 1980, fu una strage terroristica FASCISTA.… -