Star Citizen in nuovi video che mostrano i loot Il crowdfunding supera i $ 378 milioni

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo qualche tempo di silenzio radio, Cloud Imperium Games torna a parlare di, con duechee come vengono creati i filmati commerciali per quanto riguarda le navicelle. Non c'è molto altro da dire se non che il gioco continua ad essere in alpha e non ha ancora una data di uscita. Nelle notizie correlate, il titolo spaziale ha raggiunto un nuovo traguardo per quanto riguarda il. Il totale dei finanziamenti ora si attesta, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 378.080.183 di dollari. Attualmente il numero ...