“Sta male, è difficile vederla così”. Al Bano preoccupato per la figlia Jasmine: “È solo una ragazzina” (Di lunedì 2 agosto 2021) Dichiarazioni molto forti e preoccupate quelle del cantante pugliese AlBano Carrisi. Purtroppo la situazione familiare non è delle migliori e ha voluto rivelare un episodio negativo che riguarda sua figlia Jasmine Carrisi. Soltanto qualche ora fa avevano saputo entrambi, stando ad alcune voci sempre più insistenti, di essere stati esclusi dalla giuria di ‘The Voice Senior’. Una delusione vera e propria, che è stata adesso seguita da una notizia decisamente ancora più brutta e che proprio non ci voleva. Stando a quanto anticipato da ‘Di Piùù Tv’, sia AlBano Carrisi che Jasmine Carrisi “non faranno parte ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Dichiarazioni molto forti e preoccupate quelle del cantante pugliese AlCarrisi. Purtroppo la situazione familiare non è delle migliori e ha voluto rivelare un episodio negativo che riguarda suaCarrisi. Soltanto qualche ora fa avevano saputo entrambi, stando ad alcune voci sempre più insistenti, di essere stati esclusi dalla giuria di ‘The Voice Senior’. Una delusione vera e propria, che è stata adesso seguita da una notizia decisamente ancora più brutta e che proprio non ci voleva. Stando a quanto anticipato da ‘Di Piùù Tv’, sia AlCarrisi cheCarrisi “non faranno parte ...

