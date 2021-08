Square acquisterà australiana Afterpay per 29 mld dollari (Di lunedì 2 agosto 2021) La piattaforma di pagamento digitale statunitense Square, fondata dal boss di Twitter Jack Dorsey, ha annunciato che acquisirà l'australiana Afterpay Limited per 29 miliardi di dollari. L'acquisizione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) La piattaforma di pagamento digitale statunitense, fondata dal boss di Twitter Jack Dorsey, ha annunciato che acquisirà l'Limited per 29 miliardi di. L'acquisizione ...

