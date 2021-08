Sportitalia si aggiudica i diritti del Campionato Primavera per il prossimo triennio (Di lunedì 2 agosto 2021) La Lega Calcio di Serie A, in data odierna, ha assegnato i diritti di tutte le competizioni Primavera 1 per il triennio 2021-2024. Sportitalia si è aggiudicata il terzo bando consecutivo e dopo 6 anni di esclusiva si conferma così la casa del Campionato Primavera. Le partite saranno trasmesse tutte live su Sportitalia, canale 60 DTT, e SoloCalcio, canale 61 DTT che nascerà il prossimo 31 agosto. Foto: Twitter Sportitalia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) La Lega Calcio di Serie A, in data odierna, ha assegnato idi tutte le competizioni1 per il2021-2024.si èta il terzo bando consecutivo e dopo 6 anni di esclusiva si conferma così la casa del. Le partite saranno trasmesse tutte live su, canale 60 DTT, e SoloCalcio, canale 61 DTT che nascerà il31 agosto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

