Sparta Praga-Monaco (qual. Champions league, martedì 3 agosto ore19): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 2 agosto 2021) È il turno del Monaco di Kovac, che debutta in questa edizione della Champions league forte del terzo posto della scorsa Ligue1: avversario di turno i cechi dello Sparta Praga. La squadra di Vrba è venuta fuori da un difficile doppio impegno contro il Rapid Vienna, superato grazie al netto 2 a 0 della gara di ritorno. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 2 agosto 2021) È il turno deldi Kovac, che debutta in questa edizione dellaforte del terzo posto della scorsa Ligue1: avversario di turno i cechi dello. La squadra di Vrba è venuta fuori da un difficile doppio impegno contro il Rapid Vienna, superato grazie al netto 2 a 0 della gara di ritorno. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Sparta Praga-Monaco (qual. Champions league, martedì 3 agosto ore19): formazioni, - noiselord : @Sancho979 Certo. Anche Praga Sparta - Sparta Praga. - iltonaliano00 : @SICULOOO Buoni spunti con squadre di bassissimo livello tipo lo sparta praga, ma non mi scorderò mai come ha gioca… - Liggie_RN : RT @giovaknd: Eh ma Dalot riprendiamolo era contento quando siamo andati in champions Eh ma Hauge teniamolo é giovane ci ha fatto vincere… - giovaknd : Eh ma Dalot riprendiamolo era contento quando siamo andati in champions Eh ma Hauge teniamolo é giovane ci ha fatt… -