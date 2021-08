Advertising

zazoomblog : Sparatoria a New York: guerra tra gang - #Sparatoria #York: #guerra - Billa42_ : Sparatoria a New York: guerra tra gang - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Usa: sabato sera di paura a Ny, 10 feriti in sparatoria: (ANSA) - ROMA, 02 AGO - Sono almeno dieci le… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa: sabato sera di paura a Ny, 10 feriti in sparatoria: (ANSA) - ROMA, 02 AGO - Sono almeno dieci… - ninda1952 : RT @RaiNews: Sparatorie negli Usa, 7 passanti coinvolti nella resa di conti tra gang rivali -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria New

Sono almeno dieci le persone rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, in unaavvenuta aYork, nel Queens, sabato sera. Nel corso di una conferenza stampa, la polizia ha spiegato come si sia trattato di uno scontro tra due gang. Tre dei feriti appartengono a una ...Sono almeno dieci le persone rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, in unaavvenuta aYork, nel Queens, sabato sera. Nel corso di una conferenza stampa, la polizia ha spiegato come si sia trattato di uno scontro tra due gang. Tre dei feriti appartengono a una ...Spari in mezzo alla strada contro la gang rivale, dieci feriti. New York - Colpiti anche alcuni passanti che fortunatamente non sono in pericolo di vita ...Sono almeno dieci le persone rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita, in una sparatoria avvenuta a New York, nel Queens, sabato sera. Nel corso di una conferenza stampa, la polizia ha spiegato com ...