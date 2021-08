Spalletti punta forte su Fabian, dopo un europeo sottotono ritroverà slancio col nuovo tecnico (Di lunedì 2 agosto 2021) Si aspetta molto Spalletti da Fabian Ruiz. Come riportato da Tuttosport il tecnico di Certaldo, che oggi incontrerà il centrocampista spagnolo per la prima volta, punterà molto sul calciatore ex Betis. Ecco quanto evidenziato: "Vuole stimolare l’orgoglio di Fabian: agli europei si aspettava di essere protagonista Luis Enrique lo ha utilizzato solo per 67 minuti. Ora nel Napoli può ritrovare la sua dimensione ed un rilancio che Spalletti potrebbe accelerare anche alla luce dell’assenza che si annuncia lunga di Demme già mercoledì nell’amichevole di Cracovia potrebbe utilizzarlo per qualche minuto al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Si aspetta moltodaRuiz. Come riportato da Tuttosport ildi Certaldo, che oggi incontrerà il centrocampista spagnolo per la prima volta, punterà molto sul calciatore ex Betis. Ecco quanto evidenziato: "Vuole stimolare l’orgoglio di: agli europei si aspettava di essere protagonista Luis Enrique lo ha utilizzato solo per 67 minuti. Ora nel Napoli può ritrovare la sua dimensione ed un rilancio chepotrebbe accelerare anche alla luce dell’assenza che si annuncia lunga di Demme già mercoledì nell’amichevole di Cracovia potrebbe utilizzarlo per qualche minuto al ...

