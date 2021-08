Spagna-USA in tv | orario e diretta streaming basket | Tokyo 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 agosto 2021)e USA scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per i quarti di finale del torneo diall’Olimpiade di. Gli spagnoli sono crollati nel quarto quarto contro la Slovenia, match che metteva in palio il primo posto del gruppo C. Gli sloveni si sono dunque guadagnati un quarto di finale più “agevole”: la Germania, infatti, è arrivata terza nel gruppo dell’Italia. La squadra di Sergio Scariolo, se la vedrà contro Team USA, la favorita in ottica medaglia d’oro: la banda di Popovich, dopo una falsa partenza contro la Francia, ha triturato Iran e Repubblica Ceca. La ...