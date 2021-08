Sospesa dal lavoro perché rifiuta il vaccino, fa ricorso ma il giudice glielo respinge: “Misura adeguata e proporzionata” (Di lunedì 2 agosto 2021) Accade a Terni, la donna è una operatrice socio sanitaria. Per il tribunale prevale il diritto alla salute dei fragili Leggi su lastampa (Di lunedì 2 agosto 2021) Accade a Terni, la donna è una operatrice socio sanitaria. Per il tribunale prevale il diritto alla salute dei fragili

Advertising

repubblica : Rifiuta vaccino, viene sospesa dal lavoro e ricorre in tribunale. Il giudice le da torto: 'Provvedimento legittimo' - rtl1025 : ?? Sospesa dal lavoro perché rifiuta di vaccinarsi contro il #Covid, fa ricorso contro il provvedimento ma il… - MediasetTgcom24 : Terni, No Vax sospesa dal lavoro: per il giudice è legittimo #coronavirus - UmbriaDomani : Terni, rifiuta il vaccino e viene sospesa dal lavoro: il giudice dà ragione alla Cooperativa - cosmico77 : RT @SkyTG24: Terni, Oss rifiuta il vaccino e viene sospesa dal lavoro: il giudice rigetta il ricorso -