rtl1025 : ?? Sospesa dal lavoro perché rifiuta di vaccinarsi contro il #Covid, fa ricorso contro il provvedimento ma il… - repubblica : Rifiuta vaccino, viene sospesa dal lavoro e ricorre in tribunale. Il giudice le da torto: 'Provvedimento legittimo' - LaStampa : Sospesa dal lavoro perché rifiuta il vaccino, fa ricorso ma il giudice glielo respinge: “Misura adeguata e proporzi… - mpu78 : RT @dottorbarbieri: +++ Operatrice socio-sanitaria di terni è stata sospesa senza stipendio per aver rifiutati il vaccino. Il giudice, inve… - MonicaMofanta : RT @dottorbarbieri: +++ Operatrice socio-sanitaria di terni è stata sospesa senza stipendio per aver rifiutati il vaccino. Il giudice, inve… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospesa lavoro Sospesa da lavoro e stipendio perché rifiuta il vaccino, il giudice: 'Misura adeguata' Vaccino? Quando la libertà personale collide con la libertà degli altri di non essere infettati. Sospesa dal lavoro e dallo stipendio perché si rifiuta di vaccinarsi contro il Covid, fa ricorso contro il provvedimento al giudice del lavoro che glielo respinge giudicando la misura "adeguata e ...

I sindacati a Draghi: il Green Pass non sia un'arma per licenziare CORONAVIRUS Rifiuta il vaccino anti - Covid, sospesa da lavoro a Terni: per il giudice è legittimo "Nulla in contrario sul principio all'estensione del green pass ma non può diventare strumento da ...

Terni, Oss rifiuta il vaccino e viene sospesa dal lavoro: il giudice rigetta il ricorso Sky Tg24 Covid, prime sei sospensioni di sanitari no vax dell'Asst di Lodi Lodi, 2 agosto 2021- “Non ti vaccini? Io ti sospendo”. Continua il pugno di ferro dello Stato nei confronti dei sanitari “ribelli” no vax. Secondo l’attuale normativa, visti anche gli ultimi e ripetut ...

