Sorteggio spareggi di UEFA Europa Conference League: ecco chi affronterà la Roma (Di lunedì 2 agosto 2021) Quest'oggi c'è stato il Sorteggio degli spareggi di UEFA Europa Conference League. La Roma di Josè Mourinho affronterà la squadra vincitrice nella gara tra Trabzonspor e Molde, le gare si giocheranno giovedì 19 e giovedì 26 agosto. La vincitrice avanzerà alla fase a gironi insieme alle dieci squadre eliminate negli spareggi di UEFA Europa League. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

