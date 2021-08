Sono le 6 del mattino | ho paura Nel cuore della notte | l' esplosione di Tamberi | tutta Italia in lacrime | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 agosto 2021) Lo aveva detto a caldo, a caldissimo, subito dopo il trionfo tutto d'oro a Tokyo 2020, subito dopo la medaglia d'oro nel salto in alto, condivisa col quatariano Mutaz Essa Barshim. "Non dormirò mai più", parole e musica di Gianmarco. Parole pronunciate subito dopo la vittoria più dolce e sofferta, cinque anni dopo quel terribile infortunio che lo escluse da Rio 2016 a pochi giorni da via delle olimpiadi, dove arrivava tra i favoriti per una medaglia. Gimbo ha atteso a lungo, ha sofferto, è cambiato. Ma ne è valsa la pena: oro, oro, oro. E ora, come detto, "non dormirò mai più". E una conferma all'impossibilità di dormire, nel...