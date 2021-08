Sonia Bruganelli e l’aereo privato | stavolta la moglie di Bonolis commuove tutti FOTO

(Di lunedì 2 agosto 2021)di Paolo– è stata più volte attaccata sui social per ostentare la sua ricchezza; la futura opinionista del GF Vip 6 di Alfonso Signorini, però, ha voluto chiudere la bocca ai suoi haters una volta per tutte. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Gf Vip 6, Antonella Elia contro… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli e la dura malattia della figlia: il retroscena mai svelato - infoitcultura : Sonia Bruganelli durissima sui social, decide di pubblicare un momento di difficoltà della figlia e parla agli hate… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la foto della figlia malata dopo le polemiche sul jet privato: “Rende la vita più facile a Silvia” - infoitcultura : Sonia Bruganelli zittisce tutti dopo gli attacchi, la foto della figlia malata: “Dedicata a voi” - zazoomblog : Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis appare preoccupata sui social - #Sonia #Bruganelli #moglie #Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

ha postato una foto della figlia con problemi motori e ha attaccato chi la ha criticata per aver usato un aereo privato. Argomenti trattatie la foto della figlia, l'...... la FOTO del loro "nido" è da incorniciare Gianni Morandi , la FOTO più bella e commovente dopo l'incidente NON PERDERTI ANCHE > 'Vogliamo renderle la vita più facile',sbotta contro ...La moglie di Paolo Bonolis ha svelato un retroscena riguardante la dura malattia della figlia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”, questo è il duro sfogo della moglie di Bonolis Leggi qui -> Brutt ...Dopo le polemiche seguite alla pubblicazione da parte di Sonia Bruganelli di una foto del proprio jet privato, la mogli Paolo Bonolis ha replicato spiegando il motivo. E Tommaso Z ...