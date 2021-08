Sondaggio di Enrico Mentana, Fratelli d'Italia torna primo partito: "Cifra sfiorata", terremoto nel centrodestra (Di lunedì 2 agosto 2021) Come ogni lunedì ecco che arriva il Sondaggio di La7 realizzato da Swg. Nei numeri diffusi dal Tg diretto di Enrico Mentana , Giorgia Meloni si riprende il primo posto. Fratelli d'Italia infatti torna a sfiorare il 21 per cento, registrando un +0,3 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Come ogni lunedì ecco che arriva ildi La7 realizzato da Swg. Nei numeri diffusi dal Tg diretto di, Giorgia Meloni si riprende ilposto.d'infattia sfiorare il 21 per cento, registrando un +0,3 ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @Libero_official: '#FdI sfiora il 21 per cento'. Le cifre del sondaggio di #Swg realizzato per il tg di #Mentana - Libero_official : '#FdI sfiora il 21 per cento'. Le cifre del sondaggio di #Swg realizzato per il tg di #Mentana… - Sabrina24989702 : «Piano Michetti» sui trasporti: ecco la ricetta per metropolitane e autobus di Roma - Il Tempo - Unpodiqya : Per la sx e assiciati mettere - davantiSondaggio TgLa7, i grillini credono a Giuseppe Conte: botto M5s. Vola anche… - TonusAldo : RT @LegaAlmese: #Lega e #FdI sempre più in alto..... e pensare che qualcuno da sinistra, pochi anni or sono, ci scriveva... 'Sbrigatevi a… -