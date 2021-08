Sollevamento Pesi, Olimpiadi Tokyo: Laurel Hubbard ringrazia il CIO: “Lo sport è inclusivo e accessibile” (Di lunedì 2 agosto 2021) È terminata con un nulla di fatto l’avventura olimpica di Laurel Hubbard. La prima atleta transgender della storia dei Giochi – la cui presenza è stata per diversi giorni al centro del dibattito internazionale – è stata eliminata dalla corsa per le medaglie nella categoria +87 kg femminile del Sollevamento Pesi, gara poi vinta dalla cinese Li Wenwen. La nativa di Auckland non è riuscita a completare con successo nessuno dei primi tre esercizi, sbilanciandosi sul peso di 120 kg inaugurale, dove ha portato il bilanciere dietro le spalle, ricevendo la chiamata nulla dalla giuria nel secondo tentativo e replicando quanto fatto ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) È terminata con un nulla di fatto l’avventura olimpica di. La prima atleta transgender della storia dei Giochi – la cui presenza è stata per diversi giorni al centro del dibattito internazionale – è stata eliminata dalla corsa per le medaglie nella categoria +87 kg femminile del, gara poi vinta dalla cinese Li Wenwen. La nativa di Auckland non è riuscita a completare con successo nessuno dei primi tre esercizi, sbilanciandosi sul peso di 120 kg inaugurale, dove ha portato il bilanciere dietro le spalle, ricevendo la chiamata nulla dalla giuria nel secondo tentativo e replicando quanto fatto ...

