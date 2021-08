Simone Biles torna in gara | c’è il suo nome per la finale della trave

(Di lunedì 2 agosto 2021) Una notizia sorprendente per tutti gli appassionati di sport, e non solo, arriva dai Giochi di Tokyo 2020:parteciperà domani martedì 3 agosto alla, dove sarà impegnata anche l’azzurra Vanessa Ferrari. La notizia è arrivata a meno di un’ora dall’iniziodi specialità in programma al Tokyo Metropolitan Gymnasium. La ginnasta più vincentestoriaginnastica statunitense si era purtroppo ritirata da tutte le altre gare precedenti per l’acuirsi di problemi psicologici insorti durante ...

Che cosa sono i twisties, la sindrome che ha portatoal ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo 2020? Si tratta di un problema diffuso tra gli atleti durante una gara: ecco cosa sappiamo.si è dovuta fermare durante la sua gara di ...L'assenza diun jolly in più da sfruttare, anche se restano altre rivali molto temibili, in particolare la brasiliana Andrade e la russa Melnikova, ma Vanessa le ha messe tutte in fila ...La ginnasta statunitense Simone Biles potrebbe tornare in pedana ai Giochi di Tokyo 2020 dopo il ritiro negli ultimi giorni dalla gara a squadre e altre gare individuali. Il nome della campionessa ...Mentre le finali della ginnastica volgono al termine, c'è ancora spazio per una sorpresa dell'ultimo minuto. Simone Biles è infatti ufficialmente iscritta alla finale della trave, ultima gara in progr ...