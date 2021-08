Simona Ventura | frecciatina a Mara Venier e Barbara D' Urso | “a loro preferisco la pizza”

Advertising

zazoomblog : Simona Ventura al vetriolo contro due colleghe: rapporti ai minimi termini - #Simona #Ventura #vetriolo #contro - trashtvstellare : 'Chi preferisci tra #BarbaradUrso e #MaraVenier?' #SimonaVentura risponde alla domanda: la stoccata - carpi_ale : RT @GustoH24: «Le 7 giornate di Bergamo»: il debutto di Simona Ventura alla Mostra del cinema Venezia 78 - GustoH24 : «Le 7 giornate di Bergamo»: il debutto di Simona Ventura alla Mostra del cinema Venezia 78 - infoitcultura : Simona Ventura al vetriolo: 'Tra Mara Venier e Barbara d'Urso scelgo la pizza' -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

non perde l'occasione per lanciare frecciatine a Mara Venier e Barbara D'Urso : intervistata da Il Fatto Quotidiano la conduttrice torinese ha detto che ai loro programmi preferisce ...Carolyn Smith felice in compagnia di: 'Una giornata piena di emozione che per me è impagabile' Non vediamo l'ora che cominci la prossima edizione di Ballando con le stelle. Carolyn Smith , come sempre, sarà seduta nella ...Simona Ventura velenosa verso Mara Venier e Barbara d'Urso: la conduttrice ha lasciato intendere chiaramente che non gradisce seguire i programmi delle colleghe. Simona Ventura non perde l'occasione p ...La conduttrice Simona Ventura ha rilasciato qualche dichiarazione su due colleghe. Facendo capire di non essere in ottimi rapporti.