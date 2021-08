Simona Ventura | è guerra con Barbara d’Urso e Mara Venier | parole al vetriolo

(Di lunedì 2 agosto 2021)non le ha di certo mandate a dire, pronunciandoalcontro, le regine indiscusse della domenica in tv.è senza dubbio uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. La conduttrice è amata dai telespettatori non solo per le sue doti artistiche, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

LadyNews_ : #SimonaVentura non guarda i programmi di #BarbaradUrso e #MaraVenier - infoitcultura : Barbara d’Urso, Alessi non ha dubbi: “Cosa pensa Simona Ventura della collega” - zazoomblog : Simona Ventura al veleno contro Mara Venier “Piuttosto che vedere lei preferisco …” - #Simona #Ventura #veleno… - SPYit_official : Tra Mara Venier e Barbara D’Urso preferisco la PIZZA: a dirlo è stata Simona Ventura #simonaventura #pizza… - zazoomblog : Simona Ventura al vetriolo su Barbara d’Urso e Mara Venier: “Preferisco la pizza” - #Simona #Ventura #vetriolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

si sta godendo la pausa estiva dalla tv per tornare più carica che mai nella prossima stagione. Alla conduttrice sarà infatti affidato un programma su Rai Due in coppia con Paola Perego ..., che a breve inizierà una nuova avventura televisiva accanto alla collega e amica Paola Perego , "Citofonare Rai 2", ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano in ...Simona Ventura si è a lungo raccontata in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La donna, però, ha anche attaccato ...Simona Ventura non guarda i programmi di Barbara d'Urso e Mara Venier. Ai loro programmi tv preferisce la pizza.