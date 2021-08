Simona Ventura conferma che tra Mara Venier e Barbara D’Urso preferisce la pizza

(Di lunedì 2 agosto 2021) Che non ci fosse una forte amicizia trae le due conduttrici lo sapevano tutti ma SuperSimo hato tutto con una frecciatina. E’ al Fatto Quotidiano che ha confessato che trauna. E’ noto a tutti anche il suo amore per lama la 56enne sembra che non la gusti mai guardano i programmi delle due colleghe. La domanda rivolta aera precisa, la curiosità era su chi delle due preferisse o meglio quale dei ...

Advertising

LaMammaN1 : - MondoTV241 : Simona Ventura: 'D'Urso e Venier? Meglio mangiare una pizza' #barbaradurso #maravenier #simonaventura - carpi_ale : RT @BITCHYFit: Simona Ventura: “Mara Venier e Barbara d’Urso? Preferisco la pizza” * - BITCHYFit : Simona Ventura: “Mara Venier e Barbara d’Urso? Preferisco la pizza” * - blogtivvu : Simona Ventura svela chi preferisce tra Barbara d’Urso e Mara Venier: l’epica risposta -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Che tra, Barbara D'Urso e Mara Venier non ci sia una grande amicizia, è un fatto risaputo. Mentre si prepara a debuttare con un nuovo programma su Rai2 , al fianco della collega Paola Perego , ...ha confermato che i rapporti con Mara Venier e Barbara d'Urso non sono affatto buoni. La conduttrice ha spiegato di non vedere i programmi delle colleghe, preferisce piuttosto dedicarsi ...Simona Ventura ha confermato che i rapporti con Mara Venier e Barbara d’Urso non sono affatto buoni. La conduttrice ha spiegato di non vedere i programmi delle colleghe, preferisce piuttosto dedicarsi ...Che tra Simona Ventura, Barbara D’Urso e Mara Venier non ci sia una grande amicizia, è un fatto risaputo. Mentre si prepara a debuttare con un nuovo programma su Rai2, al fianco della collega Paola Pe ...