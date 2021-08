Sicilia: deputato siciliano Sammartino (Iv) a giudizio per corruzione elettorale (Di lunedì 2 agosto 2021) Catania, 2 ago. (Adnkronos) – Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla procura di Catania con l’accusa di corruzione elettorale. Il processo inizierà il 7 gennaio 2022 davanti alla quarta sezione penale del tribunale in composizione monocratica. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Sammartino, che sta per passare alla Lega è imputato in veste di candidato alle elezioni regionali del 2017 perché avrebbe offerto a Calogero Lucio Brancato, presunto esponente del clan Laudani, anch’egli citato in giudizio alcune ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Catania, 2 ago. (Adnkronos) – Ilregionale di Italia Viva Lucaè stato citato indalla procura di Catania con l’accusa di. Il processo inizierà il 7 gennaio 2022 davanti alla quarta sezione penale del tribunale in composizione monocratica. Lo scrive il quotidiano La, che sta per passare alla Lega è imputato in veste di candidato alle elezioni regionali del 2017 perché avrebbe offerto a Calogero Lucio Brancato, presunto esponente del clan Laudani, anch’egli citato inalcune ...

Advertising

paolopoliti1 : Sicilia: deputato siciliano Sammartino (Iv) a giudizio per corruzione elettorale - TV7Benevento : Sicilia: deputato siciliano Sammartino (Iv) a giudizio per corruzione elettorale... - Siciliano741 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Corruzione elettorale, altro processo per il deputato siciliano Luca Sammartino - - blogsicilia : #notizie #sicilia Corruzione elettorale, altro processo per il deputato siciliano Luca Sammartino -… - mickycaruso : RT @baffi_francesco: Altro coglione della Lega Nord ( in Sicilia...). 'Corte d'Appello di Palermo: ineleggibile l'ex deputato regionale Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia deputato Corruzione elettorale, a giudizio a Catania il deputato Ars Sammartino Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla procura di ... Lo scrive stamane il quotidiano La Sicilia di Catania. Sammartino, in transito verso la Lega, a ...

Corruzione: un altro processo per Sammartino CATANIA - Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla Procura di ... La notizia è riportata stamane sul quotidiano La Sicilia di Catania. Sammartino, in transito ...

Sicilia, un deputato su tre ha cambiato gruppo: l’Ars cerca di frenare i voltagabbana La Repubblica Corruzione elettorale, a giudizio deputato Luca Sammartino Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla procura di Catania con l’accusa di corruzione elettorale. Il processo inizierà il 7 gennaio 2022 davanti alla quar ...

Sicilia: deputato siciliano Sammartino (Iv) a giudizio per corruzione elettorale Catania, 2 ago. Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla procura di Catania con l'accusa di corruzione elettorale.

Ilregionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla procura di ... Lo scrive stamane il quotidiano Ladi Catania. Sammartino, in transito verso la Lega, a ...CATANIA - Ilregionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla Procura di ... La notizia è riportata stamane sul quotidiano Ladi Catania. Sammartino, in transito ...Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla procura di Catania con l’accusa di corruzione elettorale. Il processo inizierà il 7 gennaio 2022 davanti alla quar ...Catania, 2 ago. Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla procura di Catania con l'accusa di corruzione elettorale.