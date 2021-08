Si vota per il nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle che deve incoronare Conte: 'Festa di democrazia' (Di lunedì 2 agosto 2021) Il voto si svolge su Skyvote, la nuova piattaforma che ha preso il posto di Rousseau, dalla quale il Movimento ha ormai divorziato. Gli iscritti hanno tempo 48 ... Leggi su today (Di lunedì 2 agosto 2021) Il voto si svolge su Skyvote, la nuova piattaforma che ha preso il posto di Rousseau, dalla quale ilha ormai divorziato. Gli iscritti hanno tempo 48 ...

Advertising

GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - virginiaraggi : OGGI E DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 S… - Mov5Stelle : DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Domani tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 S… - GianlucaBarone6 : RT @virginiaraggi: OGGI E DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle… - MG14057704 : @SoniaLaVera @Agenzia_Ansa Signore! @Quirinale ok, lo vogliamo denunciare per diffamazione? Grazie. Ora quanto a te… -