“Si sono sposati a sorpresa”. Le foto del matrimonio (Di lunedì 2 agosto 2021) Le foto a fine articolo! La giornalista e conduttrice di Quarto Grado, Alessandra Viero, si è sposata domenica 4 luglio col suo compagno Fabio Riveruzzi, come aveva preannunciato nella puntata del programma di approfondimento di Rete Quattro. Le prime foto della giornata sono state pubblicate sul profilo Instagram del noto volto tv, in cui si mostra felice e sorridente accanto al suo novello sposo. Le foto delle nozze Un matrimonio con pochi invitati, ristretto e intimo, quello che ha unito Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi, sposatisi a Roma come testimonia lo scatto con il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 2 agosto 2021) Lea fine articolo! La giornalista e conduttrice di Quarto Grado, Alessandra Viero, si è sposata domenica 4 luglio col suo compagno Fabio Riveruzzi, come aveva preannunciato nella puntata del programma di approfondimento di Rete Quattro. Le primedella giornatastate pubblicate sul profilo Instagram del noto volto tv, in cui si mostra felice e sorridente accanto al suo novello sposo. Ledelle nozze Uncon pochi invitati, ristretto e intimo, quello che ha unito Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi,si a Roma come testimonia lo scatto con il ...

Advertising

RossiniTazio : RT @BlackMa26865702: ++CON-TE MAI++ Conte prima: 'I cittadini sono i nostri datori di lavoro, no alla Tav.' Conte dopo: 'Sono intervenu… - Robertam_63 : ++CON-TE MAI++ Conte prima: 'I cittadini sono i nostri datori di lavoro, no alla Tav.' Conte dopo: 'Sono interv… - cappello_di : RT @BlackMa26865702: ++CON-TE MAI++ Conte prima: 'I cittadini sono i nostri datori di lavoro, no alla Tav.' Conte dopo: 'Sono intervenu… - BlackMa26865702 : ++CON-TE MAI++ Conte prima: 'I cittadini sono i nostri datori di lavoro, no alla Tav.' Conte dopo: 'Sono interv… - minchiasabri : Molto importante per me la massima discrezione non mi interessate se siete fidanzati o sposati ?? ?? ?? Contattami ??… -