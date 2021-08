Si muove il mercato della Virtus Goti: annunciato il rinforzo per Di Pippo (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Francesco Franchini è un nuovo calciatore della Virtus Goti. Centrocampista, classe 1993, nelle ultime stagioni ha militato in Eccellenza con la Maddalonese prima, e poi con l’Alife, squadra di Eccellenza molisana. Ultima stagione con le Aquile Rosanero “Contento di approdare alla Virtus Goti per il suo passato storico – queste le sue parole al momento della firma – ma anche perché ho toccato con mano che si tratta di una società seria e unita ancora oggi. E poi ritrovo il mister Antonio Di Pippo, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de(Bn) – Francesco Franchini è un nuovo calciatore. Centrocampista, classe 1993, nelle ultime stagioni ha militato in Eccellenza con la Maddalonese prima, e poi con l’Alife, squadra di Eccellenza molisana. Ultima stagione con le Aquile Rosanero “Contento di approdare allaper il suo passato storico – queste le sue parole al momentofirma – ma anche perché ho toccato con mano che si tratta di una società seria e unita ancora oggi. E poi ritrovo il mister Antonio Di, ...

Advertising

anteprima24 : ** Si muove il #Mercato della Virtus Goti: annunciato il #Rinforzo per Di Pippo ** - Emanuel70123144 : RT @mikelelomb: 1 mese per la fine del mercato. Previsioni: - Kaio Jorge ? - De Sciglio per me rimane. Danno via Pellegrini - Demiral non s… - NicolaeBoldisor : RT @mikelelomb: 1 mese per la fine del mercato. Previsioni: - Kaio Jorge ? - De Sciglio per me rimane. Danno via Pellegrini - Demiral non s… - PantheonVerona : Arriva al Verona dalla Juventus Gianluca Frabotta, mentre Matteo Lovato va all'Atalanta. Sabato prossimo amichevole… - yassa9898 : RT @mikelelomb: 1 mese per la fine del mercato. Previsioni: - Kaio Jorge ? - De Sciglio per me rimane. Danno via Pellegrini - Demiral non s… -

Ultime Notizie dalla rete : muove mercato Piazza Affari: ingrana la marcia Azimut La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Azimut subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, ...

Migliori mouse e tastiera gaming: guida all'acquisto ...sicuro di come orientarti tra le offerte di kit mouse e tastiera da gaming disponibili sul mercato. ... cioè punti per pollice, ed è il valore che determina di quanto si muove il puntatore che si vede ...

Cesaproba, si muove il mercato: c'è il sì di Daniele Fermo Abruzzo Calcio Dilettanti Mercato Milan – Sky: “Rinnovo Kessié si farà. Hauge vicino all’Eintracht” Il Milan vuole cedere il giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma la sensazione è che l'affare si farà' Hauge, invece, non è partito con la squadra per la trasferta di Nizza per motiv ...

Milan, Leao non è sul mercato, Hauge sì. Il norvegese salta il Nizza e si avvicina all'Eintracht Il destino di Hauge, però, è segnato: non farà più parte del Milan Uscite che non riguarderanno Rafael Leao, l'attaccante portoghese che in rossonero ha convinto a tratti con la sua classe, ma ha dife ...

La trendline del titolo su base settimanale siparallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Azimut subisce la pressione dela cui fa riferimento, ......sicuro di come orientarti tra le offerte di kit mouse e tastiera da gaming disponibili sul. ... cioè punti per pollice, ed è il valore che determina di quanto siil puntatore che si vede ...Il Milan vuole cedere il giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma la sensazione è che l'affare si farà' Hauge, invece, non è partito con la squadra per la trasferta di Nizza per motiv ...Il destino di Hauge, però, è segnato: non farà più parte del Milan Uscite che non riguarderanno Rafael Leao, l'attaccante portoghese che in rossonero ha convinto a tratti con la sua classe, ma ha dife ...