Si asfalta la Varesina | grossi disagi per il traffico a Gerenzano

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 2 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorsulla, dove saranno attuati i lavori ditura stradale fino al 7 agosto. E’ stata quindi prevista la modifica della viabilità in via G.P. Clerici, nel tratto fra la rotatoria di via 20 Settembre-via Stazione e la via Berra: qui, al fine di consentire le opere di cantiere, si dovrà transitare a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ...