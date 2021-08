Sharon Stone chiede che la troupe sia vaccinata e la casa di produzione la minaccia: «Così perdi il lavoro» (Di lunedì 2 agosto 2021) minacciata perché a favore dei vaccini. L'attrice Sharon Stone ha denunciato che la casa di produzione con la quale sta lavorando l'ha avvertita che... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 agosto 2021)ta perché a favore dei vaccini. L'attriceha denunciato che ladicon la quale sta lavorando l'ha avvertita che...

Advertising

JohSogos : RT @ilmessaggeroit: #sharon stone chiede che la troupe sia vaccinata e viene minacciata: «Così perdi il lavoro» - Gazzettino : #sharon stone chiede che la troupe sia vaccinata e la casa di produzione la minaccia: «Così perdi il lavoro» - ilmessaggeroit : #sharon stone chiede che la troupe sia vaccinata e viene minacciata: «Così perdi il lavoro» - SPYit_official : L’attrice ha espresso il suo parere riguardo alla campagna vaccinale in un intervento video per la CNN, i vaccini s… - bompresso01 : Che #SharonStone non avesse un #QI così alto come vanno cianciando io lo avevo sempre saputo -