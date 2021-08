Sfumato Haaland, il Chelsea vuole Lukaku. Che farà l’Inter? (Di lunedì 2 agosto 2021) In Italia il calciomercato dà l’Inter molto attiva. Il club nerazzurro – che versa in condizioni economiche a dir poco deficitarie – viene dipinto come alla ricerca di calciatori da acquistare: da Nandez a Bellerin a Dumfries. In realtà la notizia è un’altra. La fornisce The Athletic. E cioè che il Chelsea vuole Lukaku e il club di Abramovich (e Granovskaia) sarebbe disposto a sborsare un bel po’ di milioni per acquistare il centravanti del Belgio e dell’Inter. In realtà l’obiettivo del Chelsea era Haaland ma l’attaccante del Dortmund non sembra alla portata del club ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) In Italia il calciomercato dàmolto attiva. Il club nerazzurro – che versa in condizioni economiche a dir poco deficitarie – viene dipinto come alla ricerca di calciatori da acquistare: da Nandez a Bellerin a Dumfries. In realtà la notizia è un’altra. La fornisce The Athletic. E cioè che ile il club di Abramovich (e Granovskaia) sarebbe disposto a sborsare un bel po’ di milioni per acquistare il centravanti del Belgio e del. In realtà l’obiettivo delerama l’attaccante del Dortmund non sembra alla portata del club ...

Advertising

napolista : Sfumato Haaland, il Chelsea vuole Lukaku. Che farà l’Inter? Il club nerazzurro non ha tante alternative: se l’offe… - Cucciolina96251 : RT @serieAnews_com: ?? Il #Chelsea non si arrende: quasi sfumato #Haaland i Blues puntano tutto su Romelu #Lukaku dell'#Inter #Calciomercat… - serieAnews_com : ?? Il #Chelsea non si arrende: quasi sfumato #Haaland i Blues puntano tutto su Romelu #Lukaku dell'#Inter… -