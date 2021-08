Sex & The City 2021 decreta le zeppe come must-have over 50

Leggi su amica

(Di lunedì 2 agosto 2021) Certo, le décolleté di Manolo Blahnik sono ancora ai piedi Carrie . Ma i sandali con la zeppa sono la vera rivelazione del reboot di Sex; The, accessorio indispensabile del guardaroba50. Ce lo rivelano i look di Sarah Jessica Parker e Cintya Nixon (aka, Miranda) svelati dalle prime immagini di Just like that. Ebbene sì, anche la più sfegatata fan del tacco a spillo si converte al platform. Per non rinunciare a svettare, con qualche trucco comfy. I primi look di Carrie e Miranda nel reboot di Sex; TheAnd Just Like That… Ai piedi: i sandali con le. Anni 70, ...