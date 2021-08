"Servo del sistema". Scoppia la bufera su Conte (Di lunedì 2 agosto 2021) Il leader in pectore del M5S finisce nel mirino degli utenti social: "Con-te mai". E l'hashtag #ConteServoDelsistema vola con oltre 50mila tweet Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Il leader in pectore del M5S finisce nel mirino degli utenti social: "Con-te mai". E l'hashtag #Delvola con oltre 50mila tweet

Advertising

cassiopea5s : RT @MarceVann: 'Servo del sistema'. Scoppia la bufera su Conte. Il leader in pectore del M5S finisce nel mirino degli utenti social: ++ CO… - pippi36423094 : RT @ErmannoKilgore: #ConteServoDelSistema tanto servo del Sistema che per buttate giù il suo governo hanno dovuto far cambiare casacca a c… - OrNella645587 : RT @ErmannoKilgore: #ConteServoDelSistema tanto servo del Sistema che per buttate giù il suo governo hanno dovuto far cambiare casacca a c… - gabelmanu : RT @MarceVann: 'Servo del sistema'. Scoppia la bufera su Conte. Il leader in pectore del M5S finisce nel mirino degli utenti social: ++ CO… - GualcoGabriella : RT @MarceVann: 'Servo del sistema'. Scoppia la bufera su Conte. Il leader in pectore del M5S finisce nel mirino degli utenti social: ++ CO… -