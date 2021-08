Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 26 al 30 luglio 2021, complessivamente 6.815 azioni ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1516 euro per un controvalore pari a 14.663,37 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.843.158 azioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 26 al 30 luglio 2021, complessivamente 6.815ordinarie pari allo 0,021% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1516 euro per un controvalore pari a 14.663,37 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.843.158...

