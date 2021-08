Serie B, Chievo o Cosenza? Ecco la notizia dal TAR (Di lunedì 2 agosto 2021) Il TAR nella giornata di oggi doveva dare la risposta al ricorso presentato dal Chievo Verona, contro la decisione di escludere la squadra clivense dalla Serie B. Una decisione che Campedelli non ha accettato e per questo ha presentato ricorso. Il TAR, secondo il sito Cosenzachannel, ha chiesto un giorno in più per la risposta: dunque la decisione è attesa per domani, martedì 3 agosto. Alla finestra c'é sicuramente il Cosenza, squadra designata a sostituire il Chievo Verona in caso di non ammissione del club gialloblù al prossimo campionato cadetto. Ma non solo. Alla finestra, infatti, ci sono pure ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 2 agosto 2021) Il TAR nella giornata di oggi doveva dare la risposta al ricorso presentato dalVerona, contro la decisione di escludere la squadra clivense dallaB. Una decisione che Campedelli non ha accettato e per questo ha presentato ricorso. Il TAR, secondo il sitochannel, ha chiesto un giorno in più per la risposta: dunque la decisione è attesa per domani, martedì 3 agosto. Alla finestra c'é sicuramente il, squadra designata a sostituire ilVerona in caso di non ammissione del club gialloblù al prossimo campionato cadetto. Ma non solo. Alla finestra, infatti, ci sono pure ...

