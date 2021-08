Serie A, riunione tra Lega e club per diritti tv e pacchetti scommesse (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli esponenti della Lega di Serie A hanno invitato i responsabili dei venti di club della massima Serie italiana a riunirsi, con argomenti principali corrispondenti ai diritti tv e ai pacchetti scommesse. Considerando le difficoltà finanziarie dovute all’emergenza Coronavirus, infatti, l’argomento economico è di particolare rilievo per le società nostrane, volenterose di accaparrarsi introiti adeguati alle aspettative. Sul tavolo anche le proposte di sponsorizzazione per le stagioni seguenti all’imminente 2021/2022; inoltre, al termine dell’assemblea di riferimento, i ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli esponenti delladiA hanno invitato i responsabili dei venti didella massimaitaliana a riunirsi, con argomenti principali corrispondenti aitv e ai. Considerando le difficoltà finanziarie dovute all’emergenza Coronavirus, infatti, l’argomento economico è di particolare rilievo per le società nostrane, volenterose di accaparrarsi introiti adeguati alle aspettative. Sul tavolo anche le proposte di sponsorizzazione per le stagioni seguenti all’imminente 2021/2022; inoltre, al termine dell’assemblea di riferimento, i ...

Advertising

WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @sportface2016: #SerieA, riunione in corso tra #Lega e club per diritti tv e pacchetti scommesse - sportface2016 : #SerieA, riunione in corso tra #Lega e club per diritti tv e pacchetti scommesse - CarloScuri80 : Primi 10 minuti di riunione di 'redazione' a QSVS: Tonali e Pobega non possono giocare in serie A, Kessie sono tutt… - MarcoBonelli18 : @DeShindig Occuparsi della prevenzione Covid nelle scuole significa che il governo deve indire riunione Conferenza… - sportli26181512 : #Media #Notizie La Rai si aggrappa a 90° Minuto: offerta alla Serie A: Nella riunione andata in scena nella giornat… -