Secondo i CDC sono 397 i bambini con infiammazione cardiaca dopo il vaccino COVID-19 negli USA (Di lunedì 2 agosto 2021) The Epoch Times Secondo uno studio pubblicato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) il 30 luglio, a quasi 400 bambini di età compresa tra 12 e 17 anni è stata diagnosticata un’infiammazione cardiaca dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 . La condizione, nota anche come miocardite, si è verificata principalmente nei giovani ragazzi, Secondo lo studio. L’infiammazione del cuore non è proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) The Epoch Timesuno studio pubblicato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) il 30 luglio, a quasi 400di età compresa tra 12 e 17 anni è stata diagnosticata un’aver ricevuto ilPfizer-BioNTech-19 . La condizione, nota anche come miocardite, si è verificata principalmente nei giovani ragazzi,lo studio. L’del cuore non è proviene da Database Italia.

