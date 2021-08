Scuola, adesso anche i giornali criticano il ministro Bianchi. Il direttore del Corriere: “Gestione della ripresa è inconcepibile” (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella settimana della presentazione del Piano per il rientro a Scuola, con settembre sempre più vicino e tanti dubbi ancora da sciogliere da parte del ministero, arrivano le prime dure critiche dei media al titolare dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Mentre insegnanti, presidi e rispettivi sindacati denunciano da mesi ormai la mancanza di organizzazione per un rientro in presenza in sicurezza, con le questioni distanziamento, vaccinazione del personale scolastico e trasporti ancora da sciogliere, oggi anche il Corriere della Sera critica la Gestione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella settimanapresentazione del Piano per il rientro a, con settembre sempre più vicino e tanti dubbi ancora da sciogliere da parte del ministero, arrivano le prime dure critiche dei media al titolare dell’Istruzione, Patrizio. Mentre insegnanti, presidi e rispettivi sindacati denunciano da mesi ormai la mancanza di organizzazione per un rientro in presenza in sicurezza, con le questioni distanziamento, vaccinazione del personale scolastico e trasporti ancora da sciogliere, oggiilSera critica ladi ...

