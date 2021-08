Scontri e fermi a Berlino nelle manifestazioni anti - lockdown

Advertising

eduvarcasia : Ho ben poco da dire ultimamente, preferisco tacere. Leggo continui scontri e, dal livello delle parti, mi accorgo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri fermi

askanews

Centinaia di dimostranti hanno sfidato i divieti e le restrizioni a Berlino per protestare contro il lockdown in una manifestazione non autorizzata. Sono scoppiati piccoli disordini con la polizia, ......che per la prima volta nella storia della serie bot gestiti dalla IA prenderanno parte agli... Prove divise in tre livelli, dove nel primo i bersagli sono, nel secondo corrono in linea ...Roma, 2 ago. (askanews) - Centinaia di dimostranti hanno sfidato i divieti e le restrizioni a Berlino per protestare contro il lockdown in ...Torna la tensione in Valle di Susa, dove ieri una manifestazione No Tav partecipata da migliaia di persone è arrivata ai cancelli del cantiere. "Al cancello ...