Sconcerti su Ramsey | “Bocciato da Sarri | ma con Allegri diventerà…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Ramsey

Webmagazine24

Ascolta 'dall'Inter alla Juve passando per Milan e Roma' su Spreaker. Allegri parla dicome di un grande regista potenziale. Ci prende in giro o fa sul serio? Allegri è ottimo, sa ...Commenta per primo Leggo su Calciomercato.com che la Juve avrebbe messo nei contratti di alcuni giocatori come Scszesny,, Alex Sandro una clausola per un premio di fine contratto ai procuratori e che ora se ne sentirebbe appesantita. Non sarebbe una grande sorpresa, è tipico del capitalismo di ogni epoca ...Mario Sconcerti sulla prossima Serie A: 'Nella sostanza l'Atalanta, come la Juve, come il Napoli, come la stessa Roma, sono le stesse, a volte anzi smagrite'.Mario Sconcerti sulla prossima Serie A: 'Nella sostanza l'Atalanta, come la Juve, come il Napoli, come la stessa Roma, sono le stesse, a volte anzi smagrite'.