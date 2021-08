Sara Simeoni: «La nostra atletica aveva bisogno di questa iniezione d’entusiasmo» (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha trepidato, sofferto e gioito davanti alla tv come tutti gli italiani. Sara Simoeni è un totem dell’atletica azzurra e sa cosa significa salire sul gradino più alto del podio in un’Olimpiade. Lei ci riuscì a Mosca più di trent’anni fa. L’impresa di Gianmarco Tamberi l’ha riportata con la mente a quei momenti. «Fu un’emozione incredibile. Vincere l’oro olimpico significa toccare il cielo con un dito e per noi che saltiamo è proprio una frase perfetta». Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha trepidato, sofferto e gioito davanti alla tv come tutti gli italiani. Sara Simoeni è un totem dell’atletica azzurra e sa cosa significa salire sul gradino più alto del podio in un’Olimpiade. Lei ci riuscì a Mosca più di trent’anni fa. L’impresa di Gianmarco Tamberi l’ha riportata con la mente a quei momenti. «Fu un’emozione incredibile. Vincere l’oro olimpico significa toccare il cielo con un dito e per noi che saltiamo è proprio una frase perfetta».

