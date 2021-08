Sanità | da Regione Lombardia 10 milioni per la ristrutturazione dell' ospedale di Chiavenna

(Di lunedì 2 agosto 2021) La Giunta regionale ha approvato oggi la propostaa vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, per il finanziamento di 10di euro a favoree Asst di Sondrio per ...

Moreno46744639 : RT @charliecarla: Hackerato il sito della Sanità della Regione Lazio. Subbuglio. Dentro c'erano i dati sensibili dei tonnarelli cacio e pep… - lexsemper2020 : RT @CislPuglia: Al Consiglio Generale #CislPuglia @CastellucciAnto: su #sanitá e #trasporti confronto con la Regione Puglia ancora limitato… - balestro_beppe : RT @charliecarla: Hackerato il sito della Sanità della Regione Lazio. Subbuglio. Dentro c'erano i dati sensibili dei tonnarelli cacio e pep… - bmgnrs : RT @mrk4m1: 'Attacco hacker alla Regione Lazio'. È gravissimo che non ci siano protocolli di comunicazione istituzionali che diano informa… - cybersec_feeds : RT @andreacreativo: L'attacco hacker alla Regione Lazio è solo l'inizio, nelle prossime ore l'entità del danno potrebbe apparire più vasta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Regione

D'altro canto però, stando alle parole dell'assessore allalaziale Alessio D'Amato, la'ha in mano un plafond di prenotazioni da smaltire fino al 13 agosto - ragiona Meggiato - per cui ...'L'intervento riguarda la ristrutturazione del presidio sanitario di Chiavenna - ha sottolineato la vice presidente diLombardia Letizia Moratti - e interesserà in particolare l'edificio 4, ...