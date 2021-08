Salvini,con Giorgetti niente da chiarire, pianificato lavoro (Di lunedì 2 agosto 2021) "Non c'è bisogno di nessun patto. Non c'è niente da chiarire. Abbiamo pianificato il lavoro tra green pass, pensioni, lavoro e Mps". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a fianco del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) "Non c'è bisogno di nessun patto. Non c'èda. Abbiamoiltra green pass, pensioni,e Mps". Così il leader della Lega, Matteo, parlando a fianco del ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Francesco Storace: «Letta fa l'offeso con Salvini. 'Non sono il palo dei grillini'. In effetti, nel Pd dicono zer… - fattoquotidiano : Dopo l’approvazione della riforma della Giustizia, il sentimento nel centrodestra è quello di chi ha capito che, co… - fattoquotidiano : Raccontano che le “manine” siano due. Che si sono mosse all’unisono, coordinate insieme ai capidelegazione in Consi… - Canio44536762 : RT @Elena81353537: Ecco che ci risiamo...inizia con i ricatti! Proprio ora che inizia im SEMESTRE BIANCO per il Presidente della Repubblica… - capand69 : RT @alessia_smile6: #fatequalcosa: come e perché salvini pizzica i magistrati -